Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1% Цены в промышленности Украины в феврале 2020 года выросли на 0,1%, а в январе — на 2,5% после снижения в декабре 2019 года на 3,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.



В годовом измерении (относительно аналогичного месяца прошлого года) по итогам февраля 2020 года цены в промышленности снизились на 6,8%, по итогам января 2020 года — на 5,9%, декабря 2019 года — на 7,4%.



Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в феврале снизились на 0,8% к январю 2020 года, тогда как при поставках на экспорт они возросли на 3,6%.



В добывающей промышленности и разработке карьеров в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 1,2%, в частности, в добыче каменного угля — на 3,7%, сырой нефти и природного газа — на 6%, в производстве кокса — на 3,3%. В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха снижение цен составило 2,1%.



Основной причиной подорожания в феврале стал рост цен в металлургии на 3,7%, в добыче металлических руд — на 3,1%, в химическом производстве — на 1,4%, в перерабатывающей промышленности — на 1,2%, в машиностроении — на 0,5%.



МинПром



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