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Украинский автопром упал на четверть
12.03.20 17:54
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Украинские заводы в феврале собрали 225 автотранспортных средств, что на 28% меньше показателя годичной давности. Об этом сообщает “Укравтопром”.
Всю статистику о производстве легковых автомобилей сформировала крупноузловая сборка на заводе Еврокар – 146 машин (-39%).
Число коммерческих авто составило всего две штуки, которые собрали на заводе “Черкасский автобус” (-60%). При этом Кременчугский автомобильный завод с августа 2016 года не раскрывает информацию об объемах производства.
Февральский выпуск автобусов увеличился на 6 штук – до 77 единиц:
“Черкасский автобус” – 30 единиц;
Черниговский автозавод – 20 штук;
завод “Часовоярские автобусы” – 12 единиц;
корпорация “Богдан” – 10 штук;
Запорожский автомобилестроительный завод – 5 единиц.
По итогам двух месяцев в Украине выпустили 1077 единиц автотранспортных средств (-11%): легковые автомобили – 933 штуки (-13%), коммерческие – 10 штук (без изменений), автобусы – 134 штуки (+2%).
При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.
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