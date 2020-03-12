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Украинский автопром упал на четверть

12.03.20 17:54
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Украинские заводы в феврале собрали 225 автотранспортных средств, что на 28% меньше показателя годичной давности. Об этом сообщает “Укравтопром”

Всю статистику о производстве легковых автомобилей сформировала крупноузловая сборка на заводе Еврокар – 146 машин (-39%). 

Число коммерческих авто составило всего две штуки, которые собрали на заводе “Черкасский автобус” (-60%). При этом Кременчугский автомобильный завод с августа 2016 года не раскрывает информацию об объемах производства. 

Февральский выпуск автобусов увеличился на 6 штук – до 77 единиц: 

“Черкасский автобус” – 30 единиц; 

Черниговский автозавод – 20 штук; 

завод “Часовоярские автобусы” – 12 единиц; 

корпорация “Богдан” – 10 штук; 

Запорожский автомобилестроительный завод – 5 единиц. 

По итогам двух месяцев в Украине выпустили 1077 единиц автотранспортных средств (-11%): легковые автомобили – 933 штуки (-13%), коммерческие – 10 штук (без изменений), автобусы – 134 штуки (+2%).

Ранее сообщалось, что производство автотранспортных средств в Украине в январе текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5% - до 849 единиц. 

При этом в ассоциации отметили, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тысяч единиц автотранспорта.


МинПром

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