До 2023 года Греция полностью откажется от угля

Власти Греции решили прекратить использование угля до 2023 года. Правительство обратится за помощью ЕС в случае необходимости поддержать Западную Македонию – регион, где добывают уголь уже 60 лет.

“Генеральный план расходования угля предусматривает развитие отрасли производства электроэнергии, а также органического земледелия, агротуризма и промышленного производства, – отметил министр энергетики Греции Костис Хадзидакис. – Мы хотим обеспечить справедливый переходный период для жителей Западной Македонии, которые родились и выросли с углем”.

Зато губернатор области Западная Македония Георгиос Касапидис уверен, что трех лет недостаточно для перехода на возобновляемые источники энергии. “Мы хотим, чтобы местная отрасль производства электроэнергии сохранилась, – пояснил он. – Уголь можно заменить солнечными панелями, водородом, геотермальными источниками энергии”.

Угольная промышленность является одной из базовых отраслей экономики Греции последние 60 лет. Решение отказаться от использования угля приведет к массовым увольнениям и миллиардным убыткам. Закрытие каждой теплоэлектроцентрали на угле приводит к сокращению сотен рабочих мест. Более того, по оценкам экспертов, каждое такое сокращение на рынке производства электроэнергии приведет к потере трех рабочих мест и в других сферах.

По данным промышленной палаты Греции, отказ от угля приведет к сокращению 25 тыс. рабочих мест, а экономика региона потеряет миллиард евро.

В Германии и Польше угольные шахты будут существовать еще много лет.



Так, в январе 2019 года официальный Берлин принял государственную программу постепенного отказа от угольной генерации электроэнергии до 2038 года. Федеральное правительство выделило 4 млрд. евро на финансирование энергетического перехода тем федеральным землям, которые используют бурый и каменный уголь с целью производства электроэнергии. Жители Западной Македонии считают, что нужно применить аналогичный подход, чтобы избежать появления городов-призраков.

“В этом регионе нет полей, на которых можно заниматься сельским хозяйством или скотоводством, железной дороги, порта, только уголь и больше ничего, – говорит Яннис Факидис. – Станут ли крупные компании инвестировать в развитие бизнеса, если нет даже базовой инфраструктуры?».

До недавнего времени Греция вместе с Германией, Польшей и Чешской Республикой обеспечивала более трети мирового производства угля. Карьер Птолемеи в Западной Македонии, крупнейший на Балканах, до сих пор отвечает за 30% производства электроэнергии в стране.



МинПром

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