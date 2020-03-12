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До 2023 года Греция полностью откажется от угля
12.03.20 08:39
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Власти Греции решили прекратить использование угля до 2023 года. Правительство обратится за помощью ЕС в случае необходимости поддержать Западную Македонию – регион, где добывают уголь уже 60 лет.
“Генеральный план расходования угля предусматривает развитие отрасли производства электроэнергии, а также органического земледелия, агротуризма и промышленного производства, – отметил министр энергетики Греции Костис Хадзидакис. – Мы хотим обеспечить справедливый переходный период для жителей Западной Македонии, которые родились и выросли с углем”.
Зато губернатор области Западная Македония Георгиос Касапидис уверен, что трех лет недостаточно для перехода на возобновляемые источники энергии. “Мы хотим, чтобы местная отрасль производства электроэнергии сохранилась, – пояснил он. – Уголь можно заменить солнечными панелями, водородом, геотермальными источниками энергии”.
Угольная промышленность является одной из базовых отраслей экономики Греции последние 60 лет. Решение отказаться от использования угля приведет к массовым увольнениям и миллиардным убыткам. Закрытие каждой теплоэлектроцентрали на угле приводит к сокращению сотен рабочих мест. Более того, по оценкам экспертов, каждое такое сокращение на рынке производства электроэнергии приведет к потере трех рабочих мест и в других сферах.
По данным промышленной палаты Греции, отказ от угля приведет к сокращению 25 тыс. рабочих мест, а экономика региона потеряет миллиард евро.
В Германии и Польше угольные шахты будут существовать еще много лет.
До недавнего времени Греция вместе с Германией, Польшей и Чешской Республикой обеспечивала более трети мирового производства угля. Карьер Птолемеи в Западной Македонии, крупнейший на Балканах, до сих пор отвечает за 30% производства электроэнергии в стране.
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