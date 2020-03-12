Aluminum Association требуют введения пошлин на лист из алюминиевых сплавов

Американская Aluminum Association подала антидемпинговые и компенсационные иски на поставщиков листа из алюминиевых сплавов 1ххх, 3ххх и 5ххх серий из 18 стран. Из-под действия иска выведен только баночный лист.

Антидемпинговые пошлины в размере от 15,9 до 151% предлагается ввести на продукцию из Бахрейна, Бразилии, Германии, Греции, Египта, Индии, Индонезии, Испании, Италии , Омана, Румынии, Сербии, Словении, Тайваня, Турции, Хорватии, ЮАР и Южной Кореи.



Против компаний из Бахрейна, Бразилии, Индии и Турции также выдвигаются обвинения в получении незаконных государственных экспортных субсидий.

Как заявляют представители ассоциации, после введения антидемпинговых пошлин на лист из алюминиевых сплавов из Китая в начале 2019 г. китайские производители переориентировались на другие рынки. А компании из этих стран под влиянием китайской экспансии, якобы, увеличили поставки в США как единственный рынок, свободный от китайской конкуренции.

По данным Aluminum Association, с 2017 по 2019 г. поставки листа из алюминиевых сплавов из 18 стран увеличились на 114% и достигли в прошлом году 319,8 тыс. т. При этом компания Kaiser Aluminum, крупнейший производитель данной продукции в США, изготовила только 266,5 тыс. т.



МинПром







Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...