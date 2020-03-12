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Aluminum Association требуют введения пошлин на лист из алюминиевых сплавов
12.03.20 10:02 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская Aluminum Association подала антидемпинговые и компенсационные иски на поставщиков листа из алюминиевых сплавов 1ххх, 3ххх и 5ххх серий из 18 стран. Из-под действия иска выведен только баночный лист.
Антидемпинговые пошлины в размере от 15,9 до 151% предлагается ввести на продукцию из Бахрейна, Бразилии, Германии, Греции, Египта, Индии, Индонезии, Испании, Италии , Омана, Румынии, Сербии, Словении, Тайваня, Турции, Хорватии, ЮАР и Южной Кореи.
Как заявляют представители ассоциации, после введения антидемпинговых пошлин на лист из алюминиевых сплавов из Китая в начале 2019 г. китайские производители переориентировались на другие рынки. А компании из этих стран под влиянием китайской экспансии, якобы, увеличили поставки в США как единственный рынок, свободный от китайской конкуренции.
По данным Aluminum Association, с 2017 по 2019 г. поставки листа из алюминиевых сплавов из 18 стран увеличились на 114% и достигли в прошлом году 319,8 тыс. т. При этом компания Kaiser Aluminum, крупнейший производитель данной продукции в США, изготовила только 266,5 тыс. т.
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