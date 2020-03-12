Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Aluminum Association требуют введения пошлин на лист из алюминиевых сплавов

12.03.20 10:02 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Американская Aluminum Association подала антидемпинговые и компенсационные иски на поставщиков листа из алюминиевых сплавов 1ххх, 3ххх и 5ххх серий из 18 стран. Из-под действия иска выведен только баночный лист.

Антидемпинговые пошлины в размере от 15,9 до 151% предлагается ввести на продукцию из Бахрейна, Бразилии, Германии, Греции, Египта, Индии, Индонезии, Испании, Италии , Омана, Румынии, Сербии, Словении, Тайваня, Турции, Хорватии, ЮАР и Южной Кореи.

Против компаний из Бахрейна, Бразилии, Индии и Турции также выдвигаются обвинения в получении незаконных государственных экспортных субсидий. 

Как заявляют представители ассоциации, после введения антидемпинговых пошлин на лист из алюминиевых сплавов из Китая в начале 2019 г. китайские производители переориентировались на другие рынки. А компании из этих стран под влиянием китайской экспансии, якобы, увеличили поставки в США как единственный рынок, свободный от китайской конкуренции. 

По данным Aluminum Association, с 2017 по 2019 г. поставки листа из алюминиевых сплавов из 18 стран увеличились на 114% и достигли в прошлом году 319,8 тыс. т. При этом компания Kaiser Aluminum, крупнейший производитель данной продукции в США, изготовила только 266,5 тыс. т.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:31
ArcelorMittal отказывается от запасных вариантов в Индии
10:10
Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1%
09:44
США в январе сократили экспорт угля
09:30
Трамп запретил поездки из Европы в Америку
09:23
Днепроспецсталь на треть увеличила производство нержавеющей стали в феврале
09:10
Gerdau прекратит выплавку стали и производство проката на заводе St Paul
08:54
Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли
08:39
До 2023 года Греция полностью откажется от угля
08:19
Потребление стали в Латинской Америке упало
08:18
Шмыгаль обещает выполнить все условия для получения транша от МВФ
08:13
Цены на нефть упали еще на 4% на фоне действий США
08:01
ЕС пересмотрит госпомощь бизнесу при переходе на экологические источники энергии
11.03.20
17:57
Австралия намерена расширить антидемпинг на импорт арматуры
17:30
Франция выделила 900 тыс Укроборонпрому технической помощи
17:15
АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо
17:00
Производство меди в Китае начнет восстанавливаться в марте
16:36
Завтра в Одессу придет первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
16:18
Турецкий экспорт арматурного проката в январе вырос на 17%
16:00
Европейский автопром закрывает заводы
15:25
Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!