Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Gerdau прекратит выплавку стали и производство проката на заводе St Paul

12.03.20 09:10
печать
размер текста:

Бразильская металлургическая компания Gerdau сообщила, что к концу июня текущего года прекратит выплавку стали и производство проката на мини-заводе St Paul в штате Миннесота.

Это предприятие мощностью немногим более 500 тыс. т в год выпускает арматуру, круг и сортовой прокат, включая высококачественный (SBQ). После закрытия основных цехов на нем останется в действии только участок финишной отделки качественного проката.

В настоящее время Gerdau управляет шестью мини-заводами в США и тремя в Канаде. Как заявляет компания, закрытие завода St Paul, введенного в эксплуатацию еще в 1965 г., будет способствовать оптимизации производственных мощностей.

В январе текущего года компания приняла решение о закрытии к апрелю другого своего мини-завода в штате Мичиган. Там тоже прекращается выпуск стали и проката и остается только финишная обработка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:31
ArcelorMittal отказывается от запасных вариантов в Индии
10:10
Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1%
10:02
Aluminum Association требуют введения пошлин на лист из алюминиевых сплавов
09:44
США в январе сократили экспорт угля
09:30
Трамп запретил поездки из Европы в Америку
09:23
Днепроспецсталь на треть увеличила производство нержавеющей стали в феврале
08:54
Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли
08:39
До 2023 года Греция полностью откажется от угля
08:19
Потребление стали в Латинской Америке упало
08:18
Шмыгаль обещает выполнить все условия для получения транша от МВФ
08:13
Цены на нефть упали еще на 4% на фоне действий США
08:01
ЕС пересмотрит госпомощь бизнесу при переходе на экологические источники энергии
11.03.20
17:57
Австралия намерена расширить антидемпинг на импорт арматуры
17:30
Франция выделила 900 тыс Укроборонпрому технической помощи
17:15
АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо
17:00
Производство меди в Китае начнет восстанавливаться в марте
16:36
Завтра в Одессу придет первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
16:18
Турецкий экспорт арматурного проката в январе вырос на 17%
16:00
Европейский автопром закрывает заводы
15:25
Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!