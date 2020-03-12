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Gerdau прекратит выплавку стали и производство проката на заводе St Paul
12.03.20 09:10
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Бразильская металлургическая компания Gerdau сообщила, что к концу июня текущего года прекратит выплавку стали и производство проката на мини-заводе St Paul в штате Миннесота.
Это предприятие мощностью немногим более 500 тыс. т в год выпускает арматуру, круг и сортовой прокат, включая высококачественный (SBQ). После закрытия основных цехов на нем останется в действии только участок финишной отделки качественного проката.
В настоящее время Gerdau управляет шестью мини-заводами в США и тремя в Канаде. Как заявляет компания, закрытие завода St Paul, введенного в эксплуатацию еще в 1965 г., будет способствовать оптимизации производственных мощностей.
В январе текущего года компания приняла решение о закрытии к апрелю другого своего мини-завода в штате Мичиган. Там тоже прекращается выпуск стали и проката и остается только финишная обработка.
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