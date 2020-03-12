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Потребление стали в Латинской Америке упало
12.03.20 08:19 , Металлоснабжение и сбыт
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С 2019 года потребление стальной продукции в странах Латинской Америки сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом до 64,2 млн. т. Это наихудший результат с 2010 г. Рекордным для региона был 2014 г., когда потребление достигло 72,1 млн. т. Об этом сообщает Латиноамериканский институт стали Alacero.
Основной причиной ухудшения этого показателя стал экономический спад в трех крупнейших странах региона — Бразилии, Мексике и Аргентине, на долю которых пришлось 87% от общего снижения спроса. Это было обусловлено такими негативными факторами как замедление мировой экономики, снижение цен на товарных рынках, торговые конфликты США с другими странами, сужение оборотов мировой торговли, общая политическая нестабильность в странах региона.
По словам директора Alacero Франсиско Леаля, в Латинской Америке происходит процесс деиндустриализации.
В то же время, на 2020 г. Alacero прогнозирует увеличение регионального потребления стальной продукции на 2,8%, до 65,9 млн. т. Основные надежды возлагаются на рост в экономике Бразилии.
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