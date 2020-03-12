Цены на нефть упали еще на 4% на фоне действий США

Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Принятые США меры показывают, как пандемия коронавируса все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан разных стран. При этом участники рынка все выше оценивают риск наступления рецессии.

Фьючерсы на Brent дешевеют на лондонской бирже ICE Futures на 4,4%, торгуются у $34,22 за баррель. Фьючерсы на WTI снизились на 4,2% - до $31,60 за баррель.

Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 падают на 4%, а фьючерсы на европейские индексы в один из моментов теряли 8%.

Японский Nikkei 225 рухнул на 5%. Гонконгский Hang Seng теряет 3,8%.

Вновь дорожают гособлигации США. Доходность 10-летних Treasury упала до 0,75%. Более чем на 1% растет курс иены, а евро дешевеет.

Накануне S&P 500 потерял 4,9% на фоне новых сообщений о распространении коронавируса и решения ВОЗ объявить происходящее пандемией. Американский рынок акций после череды падений уже снизился с недавних максимумов на 20%.



МинПром

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