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США в январе сократили экспорт угля

12.03.20 09:44
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Согласно данным, опубликованным Министерством торговли США, экспорт угля из этой страны (за исключением поставок в Канаду) в январе 2020 года составил 5,6 млн. тонн при снижении на 2,8 млн. тонн по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 

Из всех вышеназванных объемов экспорт коксующегося угля составил 3,4 млн. тонн при снижении на 900 тыс. тонн, тогда как экспорт энергетического угля был на уровне 2,2 млн. тонн при снижении на 1,9 млн. тонн, оба сопоставления на годовой основе.

МинПром

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