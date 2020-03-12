Днепроспецсталь на треть увеличила производство нержавеющей стали в феврале

В феврале 2020 года на ЧАО «Днепроспецсталь» в Запорожье было выплавлено 18 639 тонн стали, что на 31,7% выше показателей января нынешнего года. За этот же период на предприятии произведено 12 352 тонн готового проката, что на 14,3% больше производства предыдущего месяца.

Общая стоимость товарной продукции, произведенной в феврале 2020 г., составила 509 833 тыс. грн. (в действующих ценах).

За два месяца 2020 года на предприятии сдано 32 788 тонн стали (на 4,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года) и произведено 23 160 тонн проката (на 4,4% больше, чем за январь и февраль 2019 года).

За два месяца 2020 года производство товарной продукции составило 1 032 256 тыс. грн.

В феврале перевыполнен план по производству стали в сталеплавильном цехе СПЦ-5, ЦПМ и копровом цехе. В сравнении с плановыми заданиями увеличена отгрузка в КПЦ и в отделении горячего прессования ЦПМ.

ЧАО «Днепроспецсталь» - ключевой производитель сортовой нержавеющей стали на рынках СНГ, а в Украине – бесспорный лидер в данном сегменте.



Применяемые на заводе технологии позволяют получать высококачественные стали и сплавы, использующиеся в наиболее ответственных отраслях промышленности - машиностроении, судостроении, автомобилестроении, авиакосмической и нефтегазодобывающей отраслях.



МинПром

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