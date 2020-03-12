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Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли
12.03.20 08:54
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В Испании из-за "недостаточности улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег. Об этом сообщает DW.
Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.
Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и членстве в преступном сообществе.
Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.
США обвиняют Д.Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Д.Фирташа в США.
16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.
В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.
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