Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли

В Испании из-за "недостаточности улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег. Об этом сообщает DW.

Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.

Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и членстве в преступном сообществе.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.

США обвиняют Д.Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Д.Фирташа в США.

16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.



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