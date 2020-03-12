Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Уголовное дело Фирташа в Испании закрыли

12.03.20 08:54
печать
размер текста:

В Испании из-за "недостаточности улик" закрыли дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег. Об этом сообщает DW.

Судья обосновал свое решение предложением самого следствия, которое приостановило дело еще 30 октября 2019. Следствие же исходило из того, что антикоррупционная прокуратура Испании - инициатор уголовного преследования Фирташа - на предоставила "веских доказательств" вины подозреваемого.

Олигарха обвиняли в отмывании крупных сумм денег на территории Испании и членстве в преступном сообществе.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, и с тех пор олигарх оспаривал свою экстрадицию в США.

США обвиняют Д.Фирташа в даче взятки в размере 18,5 млн долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Д.Фирташа в США.

16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции.  Фирташ остался в Австрии, пока суд не примет решение по ходатайству.

минПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:31
ArcelorMittal отказывается от запасных вариантов в Индии
10:10
Рост цен в промышленности замедлился в феврале до 0,1%
10:02
Aluminum Association требуют введения пошлин на лист из алюминиевых сплавов
09:44
США в январе сократили экспорт угля
09:30
Трамп запретил поездки из Европы в Америку
09:23
Днепроспецсталь на треть увеличила производство нержавеющей стали в феврале
09:10
Gerdau прекратит выплавку стали и производство проката на заводе St Paul
08:39
До 2023 года Греция полностью откажется от угля
08:19
Потребление стали в Латинской Америке упало
08:18
Шмыгаль обещает выполнить все условия для получения транша от МВФ
08:13
Цены на нефть упали еще на 4% на фоне действий США
08:01
ЕС пересмотрит госпомощь бизнесу при переходе на экологические источники энергии
11.03.20
17:57
Австралия намерена расширить антидемпинг на импорт арматуры
17:30
Франция выделила 900 тыс Укроборонпрому технической помощи
17:15
АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо
17:00
Производство меди в Китае начнет восстанавливаться в марте
16:36
Завтра в Одессу придет первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
16:18
Турецкий экспорт арматурного проката в январе вырос на 17%
16:00
Европейский автопром закрывает заводы
15:25
Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!