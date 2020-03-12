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ЕС пересмотрит госпомощь бизнесу при переходе на экологические источники энергии

12.03.20 08:01
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В Евросоюзе пересмотрят правила государственной поддержки бизнеса и запустят проект по производству чистого водорода, чтобы помочь компаниям сократить выброс парниковых газов и перейти на экологические источники энергии. Об этом сообщает Reuters.

Новая промышленная стратегия ЕС, которая была обнародована Европейской комиссией 10 марта, говорит о важности перехода от ископаемых источников энергии на экологически чистые. 

В стратегии прописаны меры, которые помогут Евросоюзу сократить выбросы CO2 к минимуму до 2050 году. В частности, Европейская комиссия планирует пересмотреть государственную поддержку бизнеса, чтобы облегчить переход на чистые источники энергии. 

Также планируется запустить совместные проекты государства и бизнеса по внедрению альтернативной энергетики. Один из них – разработка топлива из чистого водорода совместными усилиями 7 стран и 17 компаний. Бюджет проекта – 8,3 млрд евро. 

Это не единственный проект, ведь в ЕС считают, что переход на экологические источники трансформирует экономику. 

Новую стратегию уже поддержали в Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Люксембурге. Румынии и Испании. 

До сентября 2020 года будет создан Промышленный форум, который объединит представителей промышленности, малых и крупных компаний, научных институтов и власти. На этой площадке  эксперты смогут поделиться знаниями. 

Глава Еврокомиссии Урсула Гертруда фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие 10 лет будет выделено 1 трлн евро, чтобы помочь фирмам ЕС сократить выбросы, одновременно увеличивая рабочие места и получая преимущество первопроходца в новых технологиях.

МинПром

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