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Европейский автопром закрывает заводы

11.03.20 16:00 , Металлургпром
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Перебои в работе стали последним ударом по европейским автопроизводителям, которые борются со слабым глобальным спросом и высокими затратами.

Крупнейшие европейские производители автомобилей и запчастей начали закрывать заводы и сокращать производство в Италии и других странах блока в ответ на крупнейшую в Европе вспышку коронавируса.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen достиг соглашения с профсоюзами на своем заводе в испанской области Наварра, что часть персонала будут временно отправлены домой в случае нарушения цепочки поставок. По словам пресс-секретаря компании, завод, на котором работают около 4 800 человек, в настоящее время работает нормально, и детали того, сколько рабочих может быть временно уволено, будут определены в случае необходимости. 

Fiat Chrysler заявил, что временно приостанавливает работу на некоторых из своих итальянских заводов и сократит производство авто. Итальянско-американский автомобилестроитель усилил меры безопасности на своих объектах, включая интенсивную уборку всех рабочих мест и зон отдыха, чтобы поддержать директивы правительства по сдерживанию распространения инфекционных заболеваний.

Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире после Китая, и беспрецедентная локализация страны создала новое давление на автомобильный сектор региона. На прошлой неделе отраслевая ассоциация предупредила, что продажи автомобилей в Италии, третьей по величине экономике Европы, могут сократиться более чем на 15%. 

Другие компании, в том числе крупнейший британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover и владелец Peugeot PSA, также столкнулись с инфицированием персонала, подчеркивая риски для бизнеса за пределами цепочек поставок и границ Италии. 

Французский автопроизводитель усилил правила безопасности в среду на своем заводе в Мюлузе, где на востоке Франции работает 5 000 человек после того, как один из сотрудников дал положительный результат на коронавирус, сказала пресс-секретарь Peugeot. 

Испанское подразделение немецкого автопроизводителя Volkswagen Seat, рассматривает возможность временной отправки сотрудников домой со своего завода в Барселоне из-за проблем с поставками. 

Перебои в работе являются последним ударом по европейским автопроизводителям, которые борются со слабым глобальным спросом и высокими затратами на достижение жестких целевых показателей выбросов парниковых газов в регионе. 

Вирус уже нанес удар по бизнесу в Китае, крупнейшему автомобильному рынку в мире, где продажи автомобилей упали в прошлом месяце на 80%. Только Tesla смогла увеличить продажи, предложив клиентам дистанционное обслуживание и бесконтактные тест-драйвы.

МинПром

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