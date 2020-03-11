Завтра в Одессу придет первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси Танкер Captain A Stellatos с грузом 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для Мозырского НПЗ в Беларуси прибудет на морской нефтяной терминал (МНТ) "Пивденный" в порту "Южный" 12 марта.



Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные системы отслеживания судов MarineTraffic.



Судно было загружено в турецком порту Джейхан 6 марта. Танкер уже прошел пролив Босфор и зашел в Черное море.



В "Укртранснафте" – операторе МНТ "Пивденный" – подтвердили, что нефть с танкера Captain A Stellatos предназначена для перекачки на Мозырский НПЗ по системе трубопроводов "Одесса-Броды-Мозырь".



В компании ожидают прибытие судна во второй половине дня 12 марта.



Как отмечает издание, в последний раз Беларусь закупала нефть для Мозырского НПЗ через нефтепровод "Южный-Броды-Мозырь" в 2011 году. Тогда из плановых 4 млн тонн на 2011–2012 годы было прокачано всего 0,9 млн тонн.



МинПром

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