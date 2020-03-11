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Турецкий экспорт арматурного проката в январе вырос на 17%
11.03.20 16:18
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По данным Института статистики Турции (тур. Türkiye İstatistik Kurumu, сокр. TÜİK), объемы экспорта стального арматурного проката в прутках из этой страны в январе 2020 года составили 569 тыс. тонн, увеличившись на 17% относительно предыдущего месяца и также став больше на 4,1% по сравнению с январем 2019 года.
Из всех январских объемов турецкий экспорт стального арматурного прутка в Йемен составил 142 тыс. тонн, в Израиль – 87 тыс. тонн и в США – 58 тыс. тонн.
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