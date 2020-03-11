Турецкий экспорт арматурного проката в январе вырос на 17%

По данным Института статистики Турции (тур. Türkiye İstatistik Kurumu, сокр. TÜİK), объемы экспорта стального арматурного проката в прутках из этой страны в январе 2020 года составили 569 тыс. тонн, увеличившись на 17% относительно предыдущего месяца и также став больше на 4,1% по сравнению с январем 2019 года.



Стоимость январского экспорта была на уровне $243 млн. при росте на 18% на месячной основе, но при снижении на 6% на годовой основе.

Из всех январских объемов турецкий экспорт стального арматурного прутка в Йемен составил 142 тыс. тонн, в Израиль – 87 тыс. тонн и в США – 58 тыс. тонн.



МинПром

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