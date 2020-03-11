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JSW Steel увеличила производство стали в феврале на 5%
11.03.20 14:21
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Индийская металлургическая компания JSW Steel в среду сообщила, что в феврале 2020 года она увеличила производство стали на 5% в годовом сравнении до 1,320 миллиона тонн.
Производство плоского проката также выросло на 7% до 0,982 миллиона тонн.
Выпуск сортового проката в прошлом месяце не изменился и составил 0,308 миллиона тонн.
JSW Steel, ведущая компания диверсифицированной группы JSW с оборотом в 14 миллиардов долларов, занимает лидирующее положение в таких секторах, как сталь, энергетика, инфраструктура, цемент, спорт и другие.
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