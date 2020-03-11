Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

JSW Steel увеличила производство стали в феврале на 5%

11.03.20 14:21
печать
размер текста:

Индийская металлургическая компания JSW Steel в среду сообщила, что в феврале 2020 года она увеличила производство стали на 5% в годовом сравнении до 1,320 миллиона тонн. 

Производство плоского проката также выросло на 7% до 0,982 миллиона тонн. 

Выпуск сортового проката в прошлом месяце не изменился и составил 0,308 миллиона тонн. 

JSW Steel, ведущая компания диверсифицированной группы JSW с оборотом в 14 миллиардов долларов, занимает лидирующее положение в таких секторах, как сталь, энергетика, инфраструктура, цемент, спорт и другие.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:39
Коломойский продал нефтегазовую "дочку" в Венгрии
14:20
НБУ продолжает валить гривну
14:05
Укроборонпром передаст 23 предприятия в ФГИ и ГКАУ
14:04
Tata Steel планирует сократить 1250 рабочих мест в Европе
13:52
По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
13:45
Госдолг Украины за 2 месяца вырос на 46,4 млрд грн
13:35
Коломойский оспорит в суде отмену конкурса на поставщика газа ОПЗ
13:00
В Киеве ограничат обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса
12:54
Банк Англии подключился к борьбе с коронавирусом
12:24
Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока
12:09
Интерпайп разработал новое резьбовое соединение для рынка США
11:55
Американский фондовый рынок восстановился после обвала
11:47
Бразилия в феврале сократила экспорт руды на 17%
11:35
Руководителем Минэнерго стал экс-менеджер ДТЭК
11:15
Китай обвалил производство нержавеющей стали
10:35
Металлургическая промышленность Италии пока сохраняет иммунитет от коронавируса
10:20
Импорт угля с начала года снизился на 9%
10:15
Слияние Novelis и Aleris может потребовать крупных дезинвестиций
10:01
Вьетнамские металлурги просят государственной поддержки
09:57
Нефть дорожает второй день подряд
10.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!