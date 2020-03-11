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Италия направит 25 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса для экономики

11.03.20 15:05 , Интерфакс-Украина
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Италия направит 25 млрд евро на меры по борьбе с негативными экономическими последствиями коронавируса COVID-19, сообщил министр финансов страны Роберто Гуальтиери.

Кабинет министров, как ожидается, одобрит первый пакет стимулирующих мер - объемом порядка 12,5 млрд евро к пятнице, заявил Р.Гуальтиери.

Остальные средства будут зарезервированы на оплату любых дополнительных стимулирующих мер, сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Среди обсуждаемых правительством мер - выделение средств на поддержку людей, временно остающихся без работы из-за последствий коронавируса, увеличение гарантийного фонда для кредитования малого и среднего бизнеса, выплата компенсаций компаниям, оборот которых упал более чем на 25%, а также введение моратория на платежи по ипотеке и кредитам для бизнеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Правительство обратилось к парламенту с просьбой одобрить увеличение бюджетных расходов, которое приведет к росту дефицита бюджета Италии почти до 3% ВВП, что выше целевого показателя.

Парламент рассмотрит этот вопрос в среду.

Как сообщалось, власти Италии с 10 марта ввели ограничительные меры в связи с коронавирусом в отношении всей страны. Общенациональный карантин означает закрытие школ, театров и музеев, запрет на проведение массовых мероприятий, а также раннее закрытие баров и ресторанов. Кроме того, людям рекомендовано держаться друг от друга на расстоянии не менее одного метра в общественных местах, а также, по возможности, работать из дома.

На прошлой неделе правительство страны уже заявляло о выделении 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также на поддержку экономики.

МинПром

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