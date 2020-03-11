НБУ продолжает валить гривну Национальный банк Украины понизил справочный курс гривни до 25,58 грн/долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.



Вчера, 10 марта, курс гривни НБУ составлял 25,2875 грн/долл. При этом курс гривны в обменниках 25,54-25,85 грн/долл.



Как сообщалось, на среду, 11 марта, курс гривны НБУ составлял 25,3135 грн/долл.



НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.



В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.



МинПром



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