НБУ продолжает валить гривну

Национальный банк Украины понизил справочный курс гривни до 25,58 грн/долл. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Вчера, 10 марта, курс гривни НБУ составлял 25,2875 грн/долл. При этом курс гривны в обменниках 25,54-25,85 грн/долл.
Как сообщалось, на среду, 11 марта, курс гривны НБУ составлял 25,3135 грн/долл.
НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.
В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.