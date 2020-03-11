Tata Steel планирует сократить 1250 рабочих мест в Европе, поскольку сталкивается с сложными обстоятельствами и "нуждается в срочном повышении прибыльности", заявил генеральный глава европейского подразделения индийской металлургической компании Хенрик Адам.
"Наше финансовое положение серьезное, и существует неотложный приоритет для улучшения показателей бизнеса и нашей денежной позиции", - сказал он.
Напомним, что в ноябре 2019 года Tata Steel приняла решила сократить 3000 рабочих мест в своем европейском бизнесе.
"Хотя это хорошая новость, что мы можем минимизировать влияние на наших нынешних сотрудников, нам нужно двигаться быстрее, чтобы обеспечить будущее для бизнеса", - сказал Адам.
Согласно меморандуму, компания обрисовала детали программы трансформации и продолжает вести переговоры с европейским производственным советом, чтобы минимизировать потери рабочих мест.
В ответ на планы Tata Steel, профсоюзы Великобритании инициируют переговоры с компанией, чтобы обсудить последствия на деятельность компании в Великобритании, в том числе завода Port Talbot в Южном Уэльсе.