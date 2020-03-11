Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коломойский продал нефтегазовую дочку в Венгрии

11.03.20 14:39 , UBR
печать
размер текста:

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas согласовала условия продажи венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) кипрской компании Starhol Holding Limited за 2,9 млн долл. Об этом сказано в сообщении JKX на сайте Лондонской фондовой биржи.

Сделка находится на стадии согласования Антимонопольным комитетом (АМКУ) и будет завершена в течение 1-2 месяцев.

"Riverside владеет в Венгрии рядом лицензионных участков полезных ископаемых, имеет производственный объект. В настоящее не осуществляет добычу углеводородов", – указано в сообщении.

Стоимость активов Riverside по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивалась в 3,3 млн долл.

Отмечается, что продажа упростит операции внутри группы, сократит затраты и позволит реализовывать более целенаправленную стратегию.

Выручка от продажи будет направлена на финансирование операций в Украине.

"Мы выполняем нашу ранее объявленную стратегию и предпринимаем шаги, чтобы сосредоточить наше портфолио на наших самых перспективных возможностях", – подчеркнул CEO JKX Виктор Гладун.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:00
Европейский автопром закрывает заводы
15:25
Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии
15:05
Италия направит 25 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса для экономики
14:21
JSW Steel увеличила производство стали в феврале на 5%
14:20
НБУ продолжает валить гривну
14:05
Укроборонпром передаст 23 предприятия в ФГИ и ГКАУ
14:04
Tata Steel планирует сократить 1250 рабочих мест в Европе
13:52
По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
13:45
Госдолг Украины за 2 месяца вырос на 46,4 млрд грн
13:35
Коломойский оспорит в суде отмену конкурса на поставщика газа ОПЗ
13:00
В Киеве ограничат обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса
12:54
Банк Англии подключился к борьбе с коронавирусом
12:24
Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока
12:09
Интерпайп разработал новое резьбовое соединение для рынка США
11:55
Американский фондовый рынок восстановился после обвала
11:47
Бразилия в феврале сократила экспорт руды на 17%
11:35
Руководителем Минэнерго стал экс-менеджер ДТЭК
11:15
Китай обвалил производство нержавеющей стали
10:35
Металлургическая промышленность Италии пока сохраняет иммунитет от коронавируса
10:20
Импорт угля с начала года снизился на 9%
10.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!