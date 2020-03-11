Коломойский продал нефтегазовую дочку в Венгрии Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas согласовала условия продажи венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) кипрской компании Starhol Holding Limited за 2,9 млн долл. Об этом сказано в сообщении JKX на сайте Лондонской фондовой биржи.



Сделка находится на стадии согласования Антимонопольным комитетом (АМКУ) и будет завершена в течение 1-2 месяцев.



"Riverside владеет в Венгрии рядом лицензионных участков полезных ископаемых, имеет производственный объект. В настоящее не осуществляет добычу углеводородов", – указано в сообщении.



Стоимость активов Riverside по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивалась в 3,3 млн долл.



Отмечается, что продажа упростит операции внутри группы, сократит затраты и позволит реализовывать более целенаправленную стратегию.



Выручка от продажи будет направлена на финансирование операций в Украине.



"Мы выполняем нашу ранее объявленную стратегию и предпринимаем шаги, чтобы сосредоточить наше портфолио на наших самых перспективных возможностях", – подчеркнул CEO JKX Виктор Гладун.



JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.



МинПром



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