Коломойский продал нефтегазовую дочку в Венгрии

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas согласовала условия продажи венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) кипрской компании Starhol Holding Limited за 2,9 млн долл. Об этом сказано в сообщении JKX на сайте Лондонской фондовой биржи.
Сделка находится на стадии согласования Антимонопольным комитетом (АМКУ) и будет завершена в течение 1-2 месяцев.
"Riverside владеет в Венгрии рядом лицензионных участков полезных ископаемых, имеет производственный объект. В настоящее не осуществляет добычу углеводородов", – указано в сообщении.
Стоимость активов Riverside по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивалась в 3,3 млн долл.
Отмечается, что продажа упростит операции внутри группы, сократит затраты и позволит реализовывать более целенаправленную стратегию.
Выручка от продажи будет направлена на финансирование операций в Украине.
"Мы выполняем нашу ранее объявленную стратегию и предпринимаем шаги, чтобы сосредоточить наше портфолио на наших самых перспективных возможностях", – подчеркнул CEO JKX Виктор Гладун.
JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.