Госдолг Украины за 2 месяца вырос на 46,4 млрд грн Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в январе-феврале государственный долг Украины увеличился на 46,4 млрд грн, или на 2,6%, так как гривна девальвировала по отношению к доллару, а страна заимствовала больше средств, чем погасила.



По словам В.Пацкана, экономия на обслуживании долга была возможна за счет более низкого курса гривны, чем планировалось.



Фактический средний курс гривны в это время составлял 24 грндолл, а в бюджете было заложено 27 грндолл. Только в январе такая ситуация привела к потере 2,3 млрд грн доходов.



За весь указанный период на погашение задолженности было потрачено 51,7 млрд грн, или 87,6% от плана.



При этом внешний долг вырос на 61,2 млрд грн, или 6,6%, а внутренний — сократился на 14,8 млрд грн, или 1,8%.



Ранее Министерство финансов сообщало, что в январе объем долга в гривневом эквиваленте вырос на 80,72 млрд грн, до 2,079 трлн грн, а в долларовом эквиваленте сократился на 0,94 млрд долл., до 83,4 млрд долл.



Таким образом, исходя из данных Счетной палаты, в феврале объем гривневой задолженности сокращался.



МинПром



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