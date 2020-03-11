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Банк Англии подключился к борьбе с коронавирусом

11.03.20 12:54
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Банк Англии в среду неожиданно снизил ключевую ставку для защиты британской экономики от последствий вспышки коронавируса, передает Reuters.

Комитет по денежно-кредитной политике регулятора проголосовал за снижение ставки, впервые с августа 2016 года, до 0,25% с 0,75%, говорится в заявлении центробанка.

Банк Англии оставил без изменений целевой уровень скупки госбондов в 435 миллиардов фунтов стерлингов и скупки корпоративных облигаций - в 10 миллиардов фунтов.

ЦБ объявил о новой схеме срочного финансирования для малого бизнеса. Механизм предусматривает предоставление финансирования сроком на четыре года в течение ближайших 12 месяцев.

МинПром

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