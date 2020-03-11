Коломойский оспорит в суде отмену конкурса на поставщика газа ОПЗ ЧАО "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского намерено обратиться в суд из-за отмены наблюдательным советом ПАО "Одесский припортовый завод" конкурса по отбору партнера для давальческой переработки газа на минеральные удобрения, в котором компания предложила наиболее выгодные условия. Об этом пишет БизнесЦензор.



"Безусловно, УНБ должно защитить свои права в суде, но обоснованно ожидает официальную позицию Фонда государственного имущества, который отвечает за действия своих представителей, Кабинета министров, Антимонопольного комитета Украины", - говорится в пресс-релизе компании.



УНБ также планирует обратиться в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР), которые должны оценить действия набсовета ОПЗ в части нанесения ущерба заводу.



Как сообщалось, первый заместитель главы ОПЗ Николай Щуриков заявил, что новым поставщиком газа для ПАО "Одесский припортовый завод" на давальческих условиях выбрана компания "Укрнефтебурение" И.Коломойского и Виталия Хомутынника.



При этом он признал, что назначенный ФГИ глава набсовета Сергей Игнатовский выступал против выбора этой компании в качестве поставщика газа для ОПЗ. В свою очередь С.Игнатовский заявил, что победитель конкурса на давальческую поставку сырья еще не определен окончательно.



В то же время наблюдательный совет ОПЗ 10 марта отменил конкурс, заявив, что причиной является завышенное, экономически необоснованное предложение УНБ, которое является нерентабельным для добывающей компании.



В этой связи будет объявлен новый конкурс на поставщика газа по давальческой схеме, и ОПЗ будет сотрудничать с компанией, которая предложит реалистичный бизнес-план на взаимовыгодных для сторон условиях.



МинПром

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