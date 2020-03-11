Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп разработал новое резьбовое соединение для рынка США

11.03.20 12:09
печать
размер текста:

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала, освоила и провела испытания нового соединения Intrepid-SP, специально разработанного для североамериканского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Этот продукт предназначен для строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин, из которых добываются "сланцевые" нефть и газ, залегающие в труднодоступных слоях – сланцах, плотных песчаниках и известняках. Именно благодаря "сланцевой революции" и новым технологиям в бурении за последнее десятилетие США удвоили добычу нефти.

Задача соединения Intrepid-SP – сохранить газогерметичность колонны под действием сложной нагрузки и обеспечить ее безопасное вращение во время спуска. Такое вращение – необходимое технологическое условие для строительства горизонтальных участков скважин с большими отклонениями от вертикали.

Intrepid-SP также может применяться и при разработке традиционных месторождений, но с трудноизвлекаемыми запасами. Например, в многоствольных скважинах с горизонтальными окончаниями или в случае, когда к основному стволу существующей скважины «добавляют» новый горизонтальный участок.

"Мы продолжаем расширять линейку резьбовых соединений для добычи нефти и газа и выходить в новые сегменты рынка. Новое соединение разрабатывалось с учетом особенностей североамериканского рынка и предназначено для компаний, которые разрабатывают более сложные месторождения. Соединение прошло испытания в независимой лаборатории. Первую поставку планируем осуществить до конца года", - прокомментировал директор директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:00
В Киеве ограничат обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса
12:54
Банк Англии подключился к борьбе с коронавирусом
12:24
Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока
11:55
Американский фондовый рынок восстановился после обвала
11:47
Бразилия в феврале сократила экспорт руды на 17%
11:35
Руководителем Минэнерго стал экс-менеджер ДТЭК
11:15
Китай обвалил производство нержавеющей стали
10:35
Металлургическая промышленность Италии пока сохраняет иммунитет от коронавируса
10:20
Импорт угля с начала года снизился на 9%
10:15
Слияние Novelis и Aleris может потребовать крупных дезинвестиций
10:01
Вьетнамские металлурги просят государственной поддержки
09:57
Нефть дорожает второй день подряд
09:14
Проблемы с 737 MAX обойдутся Boeing в 18,7 млрд долл
08:58
Метинвест освоил производство 53 новых видов продукции
08:03
ЕЭК оценила экспортный потенциал металлургии
10.03.20
18:04
Фондовые рынки пережили черный понедельник - рекордное падение с 2008 года
17:44
Запасы в газохранилищах Украины находятся на пятилетних максимумах
17:25
МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран
17:10
Китай нарастил выпуск алюминия, но сократил производство алюминиевой продукции
16:49
В Украине зафиксирована дефляция
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!