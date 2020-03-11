Интерпайп разработал новое резьбовое соединение для рынка США Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала, освоила и провела испытания нового соединения Intrepid-SP, специально разработанного для североамериканского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Этот продукт предназначен для строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин, из которых добываются "сланцевые" нефть и газ, залегающие в труднодоступных слоях – сланцах, плотных песчаниках и известняках. Именно благодаря "сланцевой революции" и новым технологиям в бурении за последнее десятилетие США удвоили добычу нефти.



Задача соединения Intrepid-SP – сохранить газогерметичность колонны под действием сложной нагрузки и обеспечить ее безопасное вращение во время спуска. Такое вращение – необходимое технологическое условие для строительства горизонтальных участков скважин с большими отклонениями от вертикали.



Intrepid-SP также может применяться и при разработке традиционных месторождений, но с трудноизвлекаемыми запасами. Например, в многоствольных скважинах с горизонтальными окончаниями или в случае, когда к основному стволу существующей скважины «добавляют» новый горизонтальный участок.



"Мы продолжаем расширять линейку резьбовых соединений для добычи нефти и газа и выходить в новые сегменты рынка. Новое соединение разрабатывалось с учетом особенностей североамериканского рынка и предназначено для компаний, которые разрабатывают более сложные месторождения. Соединение прошло испытания в независимой лаборатории. Первую поставку планируем осуществить до конца года", - прокомментировал директор директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 12 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



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