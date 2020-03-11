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Производство меди в Китае начнет восстанавливаться в марте

11.03.20 17:00 , Металлоснабжение и сбыт
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В феврале объем производства катодной меди в стране составил 683,1 тыс. т, что на 5,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает китайское издание Shanghai Metals Market (SMM).

Некоторые китайские компании были вынуждены сократить или приостановить производство меди вследствие накопления избыточных запасов готовой продукции, а также побочного продукта серной кислоты из-за транспортных ограничений.

К началу марта транспортное сообщение на большей части территории Китая восстановилось, но аналитики SMM прогнозируют на март умеренный рост производства меди до около 715,5 тыс. т, что будет на 2,5% меньше, чем в марте 2019 г. Основными проблемами для отрасли остаются недостаточный спрос на медную продукцию и высокие складские запасы.

По данным китайских таможенных органов, за первые два месяца 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 846,1 тыс. т меди и продукции из нее, что на 7,2% больше, чем в январе-феврале 2019 г. Импорт медных руд и концентратов уменьшился на 1,2% до 3,77 млн. т.

МинПром

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