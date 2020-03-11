В Киеве ограничат обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будут ограничены образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, проведение массовых мероприятий, киносеансы, а также закроют развлекательные центры в шопинг-моллах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, это делается для предотвращения распространение нового коронавируса.
"Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - сообщил В.Кличко.
Временно ограничивается образовательный процесс и обеспечивается дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования, в художественных, спортивных школах, в детских садах города, отметил мэр.
Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице.
"Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - подчеркнул В.Кличко.
Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети.
Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.
В.Кличко напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч.
Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".