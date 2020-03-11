Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Киеве ограничат обучение и массовые мероприятия из-за коронавируса

11.03.20 13:00 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

В Киеве с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса будут ограничены образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, проведение массовых мероприятий, киносеансы, а также закроют развлекательные центры в шопинг-моллах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, это делается для предотвращения распространение нового коронавируса.

"Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта", - сообщил В.Кличко.

Временно ограничивается образовательный процесс и обеспечивается дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования, в художественных, спортивных школах, в детских садах города, отметил мэр.

Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице.

"Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах - усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - подчеркнул В.Кличко.

Также он обратился к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети.

Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

В.Кличко напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5 тысяч.

Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:54
Банк Англии подключился к борьбе с коронавирусом
12:24
Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока
12:09
Интерпайп разработал новое резьбовое соединение для рынка США
11:55
Американский фондовый рынок восстановился после обвала
11:47
Бразилия в феврале сократила экспорт руды на 17%
11:35
Руководителем Минэнерго стал экс-менеджер ДТЭК
11:15
Китай обвалил производство нержавеющей стали
10:35
Металлургическая промышленность Италии пока сохраняет иммунитет от коронавируса
10:20
Импорт угля с начала года снизился на 9%
10:15
Слияние Novelis и Aleris может потребовать крупных дезинвестиций
10:01
Вьетнамские металлурги просят государственной поддержки
09:57
Нефть дорожает второй день подряд
09:14
Проблемы с 737 MAX обойдутся Boeing в 18,7 млрд долл
08:58
Метинвест освоил производство 53 новых видов продукции
08:03
ЕЭК оценила экспортный потенциал металлургии
10.03.20
18:04
Фондовые рынки пережили черный понедельник - рекордное падение с 2008 года
17:44
Запасы в газохранилищах Украины находятся на пятилетних максимумах
17:25
МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран
17:10
Китай нарастил выпуск алюминия, но сократил производство алюминиевой продукции
16:49
В Украине зафиксирована дефляция
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!