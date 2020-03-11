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Европейский центральный банк заявил об угрозе экономического шока

11.03.20 12:24 , Интерфакс
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Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза К.Лагард заявила, что без координированных действий "мы увидим сценарий, который напомнит многим из нас финансовый кризис 2008 года", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет временным, отметила К.Лагард. По словам источника, глава ЕЦБ сообщила, что руководство банка изучает все доступные инструменты, готовясь к заседанию на этой неделе, - особенно те, которые позволят ему предоставлять "ультрадешевое" финансирование и обеспечивать безостановочный поток кредитов и ликвидности.

Она отметила, что шаги, которые сделает ЕЦБ, будут работать лишь в том случае, если правительства государств поддержат их с помощью мер, которые будут стимулировать банки к кредитованию компаний в сегментах, затронутых негативными последствиями распространения коронавируса.

А ранее в среду министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о начале экономического кризиса в стране.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал глава эстонского Минфина.

МинПром


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