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Американский фондовый рынок восстановился после обвала

11.03.20 11:55
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Американский фондовый рынок восстановился во вторник, 10 марта, на надеждах на меры стимулирования со стороны правительств. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 4,89%, до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94%, до 2.882,23 пункта, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Президент США Дональд Трамп сказал, что предпримет "значительные шаги", чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федрезерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

МинПром

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