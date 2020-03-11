Руководителем Минэнерго стал экс-менеджер ДТЭК

Кабинет министров назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Шубин Виталий Николаевич", – говорится в сообщении.
До этого В.Шубин занимал должность первого заместителя тогдашнего главы Минэнерго Алексея Оржеля.
В. Шубин в 2004—2011 годах работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия Энергорынок, в частности возглавлял юридический отдел этого департамента. В 2011—2012 годах был главным специалистом отдела взаимодействия с государственными компаниями DTEK Power Trade, которое входит в холдинг ДТЭК. МинПром
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