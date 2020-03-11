Китай обвалил производство нержавеющей стали

По данным китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в феврале 2020 г. объем производства нержавеющей стали в стране составил около 1,8 млн. т. Это самый низкий месячный показатель с 2018 г.
В феврале китайские компании выплавили на 8,3% нержавеющей стали меньше, чем в тот же месяц 2019 г. и на 12,1% меньше, чем в январе. Как сообщает SMM, в наибольшей степени (на 23,4%) упал выпуск наименее качественной стали 200-й серии, тогда как производство никелевой стали 300-й серии снизилось всего на 1,5% по сравнению с январем.
На март SMM предсказывает увеличение производства нержавеющей стали в Китае до 1,99 млн т, но это будет на 15% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Компании снижают загрузку мощностей из-за накопления избыточных запасов и падения прибылей, в то время как спрос на нержавеющую продукцию постепенно восстанавливается.