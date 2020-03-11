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Импорт угля с начала года снизился на 9%

11.03.20 10:20 , Интерфакс-Украина
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Украина в январе-феврале 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,6% (на 290,34 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,09 млн тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Уголь импортирован на 338,01 млн долл., что на 29,9% меньше, чем в январе-феврале 2019 года (482,34 млн долл.).

При этом из РФ поступил уголь на 207,216 млн долл. (доля в импорте 61,3%), США — на 102,178 млн долл. (30,23%), Казахстана — на 15,296 млн долл. (4,53%), других стран — на 13,323 млн долл. (3,94%).

Экспорт угля за два месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-феврале 2019 года за рубеж было поставлено 0,14 тыс. тонн угля каменного и антрацита на 0,02 млн долл.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины за неделю, в период со 2 по 10 марта 2020 года, увеличились на 4,3% (103,7 тыс. тонн) — до 2,49 млн тонн, что на 70,6% (на 1,03 млн тонн) больше, чем годом ранее.

По оценкам Минэкоэнерго, из-за теплой зимы запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по окончанию отопительного сезона могут составить около 3 млн тонн.

МинПром

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