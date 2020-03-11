Металлургическая промышленность Италии пока сохраняет иммунитет от коронавируса Как заявляет итальянская металлургическая ассоциация Federacciai, все металлургические компании на севере Италии остаются в строю, несмотря на введение с 8 марта по 3 апреля карантина в 14 провинциях, к которым, в частности, относятся такие города, как Милан и Венеция.



На этой территории производится около половины стальной продукции в Италии. Там расположены заводы Arvedi, второго по величине производителя листового проката в стране, производителя бесшовных труб Dalmine-Tenaris и сварных Marcegaglia, сортовые мини-заводы компаний Feralpi, Pittini, Alfa Acciai, Riva и Ori Martin.



По словам главы Federacciai Алессандро Банзато, все эти предприятия работают, получают сырье и отправляют готовую продукцию, так как товары могут пересекать границу карантинной зоны. Большинство офисных служащих переведены на удаленные рабочие места.



В то же время североитальянские металлурги опасаются падения объема заказов вследствие экономического спада, который может затронуть всю Италию и даже весь мир. Пока что производители настроены на повышение цен на прокат, указывая на высокие затраты, но в дальнейшем тенденция может измениться на противоположную.



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