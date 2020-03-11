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Слияние Novelis и Aleris может потребовать крупных дезинвестиций

11.03.20 10:15 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство юстиции США заявило, что поддержит сделку по приобретению национального производителя алюминиевой продукции Aleris компанией Novelis, находящейся в собственности индийской группы Hindalco, только при условии продажи ряда активов в секторе листового проката для автомобилестроения.

По мнению специалистов Министерства, объединение двух крупных производителей алюминиевой продукции приведет к ослаблению конкуренции на американском рынке листового алюминия для автопрома.

Представители Novelis намерены оспорить этот вердикт. Как заявил генеральный директор компании Стив Фишер, производители алюминиевого листа для автомобилестроения конкурируют не столько друг с другом, сколько с поставщиками стального автолиста. Тем не менее, компания приступила к поиску возможного покупателя на прокатный завод Aleris в штате Кентукки.

Ранее аналогичное требование о продаже части активов было выдвинуто участникам потенциального слияния Европейской комиссией. Она готова одобрить сделку лишь при условии продажи прокатного завода Aleris в Бельгии. На него претендует британская промышленная группа Liberty House (GFG Alliance).

МинПром

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