Вьетнамские металлурги просят государственной поддержки

Карантинные меры, введенные во Вьетнаме после появления очага заболевания коронавирусом в феврале текущего года, нанесли значительный ущерб национальной металлургической промышленности, сообщила Vietnam Steel Association (VSA).
По данным ассоциации, из-за приостановки строительных проектов потребление стали в стране сократилось в феврале на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Экспорт стали упал на 20%.
Некоторые производители стальной продукции испытывают проблемы с получением сырья и подката из Китая, Южной Кореи и Японии. Резко сократилась приграничная торговля между Вьетнамом и Китаем, что причиняет ущерб некоторым металлургическим предприятиям, расположенным на севере страны.
В связи с этим ассоциация призывает правительство поддержать отрасль. В частности, предлагается снизить процентные ставки и продлить кредитные линии металлургическим компаниям. Также металлурги просят правительство ускорить прохождение товаров через границу.
Министерство промышленности и торговли Вьетнама, со своей стороны, заявляет, что уже ведет переговоры с китайскими компаниями о возобновлении поставок. В то же время Министерство советует металлургам активнее проводить политику импортозамещения, чтобы уменьшить зависимость от поставок сырья и подката из Китая и Кореи. МинПром
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