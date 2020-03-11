Проблемы с 737 MAX обойдутся Boeing в 18,7 млрд долл Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в 18,7 млрд долл, сообщает телеканал CNN.



Потери включают 8,3 млрд долл. в качестве компенсации заказчикам и 6,3 млрд в виде увеличения расходов на модернизацию самолетов. Еще 4 млрд долл. сама корпорация заложила на расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации.



Также Boeing выплачивает компенсацию семьям жертв катастроф, которые произошли в октябре 2018 года и марте 2019 года. Бюджет фонда составляет 100 млн долл.



Напомним, эксплуатацию самолетов 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф. 10 марта 2019 года разбился самолет в Эфиопии, погибли 157 человек. В Индонезии авиакатастрофа произошла 29 октября 2018 года, погибли 189 человек. Компания признала, что у самолетов 737 MAX произошли сбои в системе улучшения маневренности. Boeing надеется, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.



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