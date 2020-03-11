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Метинвест освоил производство 53 новых видов продукции

11.03.20 08:58
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Металлургические предприятия группы "Метинвест" в 2019 году освоили производство 53 новых видов продукции и заработали на их реализации 15 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Как отмечается в сообщении, лидирует по количеству новой продукции комбинат "Азовсталь", за ним следует ММК имени Ильича, а замыкает тройку "Запорожсталь".

В частности ММК имени Ильича в прошлом году начал производство восьми новых видов слябов. Добиться лучшего качества продукта позволило новое современное оборудование: машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-4) и установка печь-ковш, которые были запущены в эксплуатацию в прошлом году.

Разработка отличается улучшенным химическим составом (раньше комбинат производил сталь с допуском по содержанию углерода в пределах 0,05%, теперь этот диапазон уменьшился вдвое; также сократились диапазоны содержания легирующих элементов) и геометрическими характеристиками - новые возможности предприятия позволяют выпускать полуфабрикат с зауженными диапазонами допусков по геометрии. В итоге продукт строго соответствует заявленной ширине и толщине, перепад толщины по длине сляба уменьшился, а процесс позволяет прокатать сляб в лист или рулон с минимальными отходами.

Также компания осваивала продукцию с новым химическим составом (среди позиций прошлого года - прокат, легированный молибденом, бором и никелем) и по новым стандартам. К примеру, в прошлом году "Метинвест" начал производство толстолистового проката по двум новым стандартам: ГОСТ Р 52927-2015 и ГОСТ 27772-2015.

Всего по этим стандартам выпустили восемь марок стали - по четыре на каждый. ГОСТ 27772-2015, в частности, заменил устаревший стандарт 1988 года и ужесточил требования к качеству стали. Теперь строительные конструкции из листового проката, произведенного по этому стандарту, можно использовать при температуре ниже -55 С и в особо тяжелых условиях.

МинПром

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