Метинвест освоил производство 53 новых видов продукции Металлургические предприятия группы "Метинвест" в 2019 году освоили производство 53 новых видов продукции и заработали на их реализации 15 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".



Как отмечается в сообщении, лидирует по количеству новой продукции комбинат "Азовсталь", за ним следует ММК имени Ильича, а замыкает тройку "Запорожсталь".



В частности ММК имени Ильича в прошлом году начал производство восьми новых видов слябов. Добиться лучшего качества продукта позволило новое современное оборудование: машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ-4) и установка печь-ковш, которые были запущены в эксплуатацию в прошлом году.



Разработка отличается улучшенным химическим составом (раньше комбинат производил сталь с допуском по содержанию углерода в пределах 0,05%, теперь этот диапазон уменьшился вдвое; также сократились диапазоны содержания легирующих элементов) и геометрическими характеристиками - новые возможности предприятия позволяют выпускать полуфабрикат с зауженными диапазонами допусков по геометрии. В итоге продукт строго соответствует заявленной ширине и толщине, перепад толщины по длине сляба уменьшился, а процесс позволяет прокатать сляб в лист или рулон с минимальными отходами.



Также компания осваивала продукцию с новым химическим составом (среди позиций прошлого года - прокат, легированный молибденом, бором и никелем) и по новым стандартам. К примеру, в прошлом году "Метинвест" начал производство толстолистового проката по двум новым стандартам: ГОСТ Р 52927-2015 и ГОСТ 27772-2015.



Всего по этим стандартам выпустили восемь марок стали - по четыре на каждый. ГОСТ 27772-2015, в частности, заменил устаревший стандарт 1988 года и ужесточил требования к качеству стали. Теперь строительные конструкции из листового проката, произведенного по этому стандарту, можно использовать при температуре ниже -55 С и в особо тяжелых условиях.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



