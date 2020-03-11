ЕЭК оценила экспортный потенциал металлургии

Евразийская экономическая комиссия определила отрасли с наибольшим потенциалом для совместного развития евразийского промышленного экспорта. В их число наряду с химической и целлюлозно-бумажной промышленностью включена металлургическая отрасль, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Товары этих отраслей востребованы в странах, с которым ЕАЭС заключил или планирует в ближайшее время заключить соглашение о свободной торговле. Например, металлургическая продукция, произведённая в ЕАЭС, пользуется спросом в Египте (2,5% от общего объёма экспорта на рынки третьих стран), Вьетнаме (1,1%) и Израиле (0,6%)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, бъём экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС в третьи страны за 2018 год увеличился на 22,1%, в то время как по итогам 2017 года был зафиксирован рост экспорта на 24,2%. Кроме того, по странам-партнёрам в рамках торговых соглашений в настоящее время зафиксирована в целом положительная динамика товарооборота продукцией обрабатывающей промышленности — в 2018 году динамика экспорта промышленной продукции Союза на рынки партнёров по соглашениям о свободной торговле опережала по отдельным позициям общемировую динамику экспорта на рынки этих стран.
"Одновременно с учётом объёмов и структуры экспорта определены перспективные для сотрудничества стран Союза рынки третьих стран, а также определены перечни продукции". - говорится в сообщении.
В список стран, с которыми у ЕАЭС заключены торговые соглашения, входят Вьетнам, Сербия, Сингапур, Иран. В данный момент ведутся переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем и Индией.