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ЕЭК оценила экспортный потенциал металлургии

11.03.20 08:03 , МеталлСервис
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Евразийская экономическая комиссия определила отрасли с наибольшим потенциалом для совместного развития евразийского промышленного экспорта. В их число наряду с химической и целлюлозно-бумажной промышленностью включена металлургическая отрасль, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Товары этих отраслей востребованы в странах, с которым ЕАЭС заключил или планирует в ближайшее время заключить соглашение о свободной торговле. Например, металлургическая продукция, произведённая в ЕАЭС, пользуется спросом в Египте (2,5% от общего объёма экспорта на рынки третьих стран), Вьетнаме (1,1%) и Израиле (0,6%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бъём экспорта продукции обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС в третьи страны за 2018 год увеличился на 22,1%, в то время как по итогам 2017 года был зафиксирован рост экспорта на 24,2%. Кроме того, по странам-партнёрам в рамках торговых соглашений в настоящее время зафиксирована в целом положительная динамика товарооборота продукцией обрабатывающей промышленности — в 2018 году динамика экспорта промышленной продукции Союза на рынки партнёров по соглашениям о свободной торговле опережала по отдельным позициям общемировую динамику экспорта на рынки этих стран.

"Одновременно с учётом объёмов и структуры экспорта определены перспективные для сотрудничества стран Союза рынки третьих стран, а также определены перечни продукции". - говорится в сообщении.

В список стран, с которыми у ЕАЭС заключены торговые соглашения, входят Вьетнам, Сербия, Сингапур, Иран. В данный момент ведутся переговоры о заключении соглашений с Египтом, Израилем и Индией.

МинПром

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