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В Украине зафиксирована дефляция

10.03.20 16:49 , РБК Украина
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Потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине снизились на 0,1%.

При этом в годовом измерении (к январю 2020 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года, поскольку в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 в. п., НБУ сможет снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% центробанк оценивает новый нейтральный уровень учетной ставки.

МинПром

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