В январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть и нефтепродукты сырые") на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем 2019 года в то время, как цены на нефть рекордно обвалились.



Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.



В январе-феврале Украина импортировала нефти на сумму 61,326 млн долл., что на 18,7% больше, чем в январе-феврале 2019 года.



За 2 месяца Украина импортировала нефть из США на 30,118 млн долл., из Ливана - на 15,94 млн долл. и из Азербайджана - на 15,94 млн долл.



Как мы писали ранее, в АМКУ прогнозируют падение стоимости бензина из-за обвала цен на нефть.



Тем временем фондовые рынки рекордно обвалились впервые с 2008 года. Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых упали значительнее всего по итогам торгов в США.



МинПром





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