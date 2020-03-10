В январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти (УКТВЭД 2709 "Нефть и нефтепродукты сырые") на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн, по сравнению с январем-февралем 2019 года в то время, как цены на нефть рекордно обвалились.
Об этом свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
В январе-феврале Украина импортировала нефти на сумму 61,326 млн долл., что на 18,7% больше, чем в январе-феврале 2019 года.
За 2 месяца Украина импортировала нефть из США на 30,118 млн долл., из Ливана - на 15,94 млн долл. и из Азербайджана - на 15,94 млн долл.