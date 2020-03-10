НБУ заявил, что коронавирус пока имеет ограниченное влияние на экономику Украины Национальный банк Украины отмечает, что коронавирус, которым заразились по всему миру 113 358 человек, пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



"Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках", - говорится в нем.



Украинский экспорт продолжает расти.



Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.



Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.



"В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации Правительства в течение последних недель не является значительным. Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект", - отмечают в НБУ.



МинПром

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