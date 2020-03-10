Саудовская Аравия увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн барр./сутки

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти как клиентам внутри Саудовской Аравии, так и за рубеж - до 12,3 млн баррелей в сутки, сообщил во вторник глава компании Амин Нассер. Об этом пишет Рейтер.
Поставки Saudi Aramco в апреле будут "на 300 000 баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 миллионов баррелей в сутки", говорится в заявлении А.Нассера, полученном Рейтер.
Компания договорилась с клиентами, что начнет предоставлять эти объемы с 1 апреля, добавил он.
В свою очередь ранее сегодня министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании могут нарастить добычу на 200-300 тыс. баррелей в сутки, в перспективе – до 500 тыс. баррелей в сутки. В то же время он отметил, что РФ не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка.