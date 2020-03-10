Выручка от экспорта электроэнергии выросла за 2 месяца на 30% Украина в январе-феврале 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 30,1% (на 19,54 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 84,38 млн долл., в том числе в феврале поставлено электроэнергии на 42,43 млн долл.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.



В частности, в Венгрию за два месяца 2020 года поставлена электроэнергия на 40 млн долл., Румынию – на 21,04 млн долл, Польшу – на 17,45 млн долл., другие страны – на 5,89 млн долл.



В то же время Украина в январе-феврале импортировала электроэнергию на 57,25 млн долл. (в феврале – на 31,29 млн долл.), в том числе из Словакии – на 25,81 млн долл., Венгрии – на 19,23 млн долл., Беларуси – на 7,51 млн долл., других стран – 4,71 млн долл.



Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на 46,83 млн долл.) по сравнению с 2018 годом – до 378,77 млн долл., в том числе в Венгрию поставлено на 231,36 млн долл., Польшу – на 84,58 млн долл., Молдову – на 41,68 млн долл., другие страны – на 21,14 млн долл.



МинПром



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