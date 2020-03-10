МАУ объявила об отмене рейсов в 16 стран Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.



Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.



"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничением интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – сказано в сообщении.



В компании также пообещали дополнительно сообщить о дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии.



Вторая крупнейшая украинская авиакомпания SkyUp также анонсировала изменения в полетной программе.



"Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", – отмечается в сообщении авиаперевозчика.



МинПром



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