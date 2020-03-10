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Поступления от экспорта черных металлов снизились почти на 16%

10.03.20 14:36 , Бизнес Цензор
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Металлургические предприятия Украины в январе-феврале текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,4 млрд долл.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы (ГФС), пишет БизнесЦензор.

По данным ГТС, на черные металлы за этот период пришлось 17,2% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,84% за первые два месяца прошлого года.

В том числе в феврале поступления от экспорта черных металлов составили 682,39 млн долл.

При этом Украина в январе-феврале текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 21,1% – до 138,27 млн долл. В феврале этот показатель составлял 73,66 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-феврале сократила экспорт металлоизделий на 19,1% – до 133,07 млн долл. В феврале их поставлено на 69,25 млн долл.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 14,2% – до 123,68 млн долл. В феврале их ввезено на 67,01 млн долл.

Как сообщалось, металлургические предприятия Украины в январе 2020 года сократили поступления от экспорта черных металлов на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 713,29 млн долл.

Метпредприятия Украины в 2019 годуснизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,74 млрд долл. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

МинПром

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