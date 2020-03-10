Укрзализныця начала возить зерно с меньшей скоростью В 2019 году железная дорога стала возить зерно не только большими объемами, но и с меньшей скоростью. Об этом пишет издание "Порты Украины".



Так в 2019 году перевалка зерновых железной дорогой достигла 40,1 млн тонн, рекордного показателя за всю историю независимости Украины. При этом, по словам директора по развитию бизнеса УЗ Андрея Рязанцева, среднемесячная отправка зерновых также держалась на рекордном уровне около 4 млн тонн, а ежесуточная погрузка вагонов выросла на 12%.



Эксперт в сфере логистики Валерий Ткачев говорит, что в прошлом году средняя скорость движения составов с зерном упала до 85-90 км в сутки, хотя нормативная скорость составляет 200-320 км в сутки. Оборачиваемость вагонов-зерновозов упала с 12-14 суток до 15-16 суток.



Таким образом, по словам Ткачева, не находит применения нынешний парк хоперов-зерновозов, число которых достигло почти 29 тысяч единиц. Аграрный рынок впервые получил профицит вагонов-зерновозов, вместо дефицита, который наблюдался ранее. Поскольку излишек вагонов обрушивает арендные ставки за пользование подвижным парком, и загромождает пути, то около 5 тысяч вагонов следует "снять" с рынка административными мерами, считает Ткачев. В частности, запретом на продление работы уже отработавших свой нормативный строк хоперов-зерновозов.



МинПром



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