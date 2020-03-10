Оснований для ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет – Минздрав Оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет.



Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в Киеве. "Есть разные алгоритмы, как это будет вводиться (запрет на проведение мероприятий с участием большого количества людей), и будем использовать в зависимости от ситуации", - сказал он.



По словам В.Ляшко, пока острой необходимости для введения ограничений нет, но ситуация меняется довольно быстро. "Пока нет, но ситуация меняется. Мы должны понимать, что ситуация меняется довольно динамично, и решения могут меняться также динамично. Страна должна работать на опережение", - заявил замминистра.



Как известно, власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.



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