Детенизация даст возможность увеличить инвестиции в ломопереработку Принятие законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" будет способствовать увеличению инвестиций в ломопереработку. Об этом заявил председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко в интервью изданию "Металл-Эксперт".



"Если инвестор будет видеть, что созданы условия для ломосбора, будет видеть устойчивые объемы его образования и потребления, то сможет рассчитывать свои финансовые вложения, сроки окупаемости инвестиций и возможную доходность", - отметил он.



В.Макаренко подчеркнул, что сегодня это практически невозможно. "Инвестиции в оборудование, которое стоит миллионы долларов, – это сегодня зона колоссального риска. Поэтому если закон будет принят и реализован, то он даст мощный толчок к развитию отрасли не только с точки зрения ломозаготовки и переработки, но и ломоизвлечения", - уверен глава "Интерпайп Втормет".



"Сегодня демонтаж с целью ломосбора стоит очень больших денег. Если раньше мы говорили о стоимости демонтажа на уровне 200-300 грн на тонну, поскольку лом лежал практически на поверхности, то сегодня это уже более 1000 грн. А для снижения стоимости демонтажа нужна техника, которая стоит больших денег", - резюмировал В.Макаренко.



Как сообщалось, 14 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №2426 о детенизации рынка металлолома. За проголосовали 313 народных депутатов. 5 февраля парламентский комитет по вопросам экономической политики подготовил документ ко второму чтению внеся в него необходимые поправки.



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