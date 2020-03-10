В РФ ждут восстановления цен на нефть через несколько месяцев Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что, по его мнению, на восстановление котировок нефти уйдет несколько месяцев, пишет Коммерсантъ.



По словам А.Новака, Россия предложила продлить действующее соглашение ОПЕК+ как минимум на один квартал и затем анализировать ситуацию.



Согласно другому варианту, предложенному Саудовской Аравией и другими странами, нужно было с 1 апреля сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей до конца года.



"Была серьезная дискуссия по этим вариантам. Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке",— сказал А.Новак в эфире одного из телеканалов.



Он при этом не исключил заключения новых соглашений со странами ОПЕК, "двери не закрыты", сказал министр. Очередные встречи должны пройти в мае-июне.



МинПром



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