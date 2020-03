Повышение экспортной пошлины позволило обеспечить металлургов ломом

Постепенное повышение пошлины на экспорт металлолома до 58 евро/тонну обеспечило уверенное обеспечение металлургического производства сырьем. Такое мнение высказал председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко в интервью изданию "Металл-Эксперт".



"Пошлина не стала ключевым фактором для получения доходности. Она дала нам лишь уверенность в обеспечении производства ломом и выстраивании рабочего процесса без "ценовых качелей"", - отметил он.



В.Макаренко подчеркнул, что в прошлом году не было оснований говорить, что металлурги занижают цены. "При этом не нужно забывать, что с января металлурги работали на падающем рынке. Но чтобы дать ломозаготовителям выгрузить запасы и минимизировать свои потери, мы в течение года несколько раз искусственно задерживали темпы падения цен на сырье. Мы открыто работали с поставщиками лома, показывая наши планы по объемам и ценовым ожиданиям на готовый прокат. И я считаю, что в 2019 году это дало колоссальный плюс всем участникам рынка", - уверен он.



Председатель правления "Интерпайп Втормет" выразил уверенность, что Украина имеет абсолютное право принимать протекционистские меры на благо своего производителя. И в первую очередь это качается металлолома.



"Потому что в Украине наиболее остро ощущается снижение производства промышленного лома. В США или странах ЕС есть интересное понятие – new и old лом. В структуре ломозаготовки Украины 20% приходится на лом new, 80% – на old, а в развитых странах – с точностью до наоборот. В Украине продолжают резать старый лом, а образование нового минимально, потому что в стране практически нет металлообработки, низкое производство машин, станков и т.д. В условиях постоянного сокращения объемов old-лома следующий этап, который ждет Украину, – это нетто-импорт", - считает В.Макаренко.



