Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ обвалил гривну на 40 коп.

10.03.20 13:25 , Українські Новини
печать
размер текста:

Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 марта, на 41,20 коп., до 25,2875 грн./долл. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 марта, на 12,66 коп., до 24,8755 грн./долл.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 марта на 68,88 коп., до 25,4753 грн./долл., курс покупки – повысился на 33,40 коп., до 24,8103грн./долл.

Также НБУ в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долл. и продал 307,2 млн долл. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 марта, снизился на 11 коп., до 3,26 грн. за 10 руб.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
Оснований для ограничений на проведение массовых мероприятий в настоящее время нет – Минздрав
14:07
Детенизация даст возможность увеличить инвестиции в ломопереработку
13:55
В РФ ждут восстановления цен на нефть через несколько месяцев
13:17
Повышение экспортной пошлины позволило обеспечить металлургов ломом
13:10
Товарооборот агропродукции Украины и ЕС превысил 10 млрд долл.
13:03
British Steel официально отошла китайцам
12:45
ДТЭК проложил Wi-Fi в шахте на глубине 500 метров
12:31
Fitch прогнозирует ускорение роста экономики Украины до 3,5%
12:18
Качка рассказал о влиянии коронавируса на производство
12:02
Для поддержания курса Нацбанк продал за полчаса 150 млн долл
11:50
Антимонопольный комитет ждет снижения цен на бензин
11:44
С начала года акции Ferrexpo в Лондоне подешевели на 22,3%
11:30
Трамп пообещал уменьшить налоги из-за коронавируса
11:15
Швейцарский металлотрейдер хочет построить завод в Индии
11:00
Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины обвалились
10:58
В обменках резко вырос курс доллара и евро
10:45
Мировое производство никеля в текущем году сократится
10:35
Goldman Sachs ожидает падения нефтяных цен до 30 долл/барр
10:20
Nucor и JFE Steel запускают предприятие в Мексике
10:00
Метзаводы и ГОКИ сохраняют уровень зарплат
06.03.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!