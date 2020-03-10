НБУ обвалил гривну на 40 коп. Национальный банк Украины понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 11 марта, на 41,20 коп., до 25,2875 грн./долл. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 марта, на 12,66 коп., до 24,8755 грн./долл.



Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 6 марта на 68,88 коп., до 25,4753 грн./долл., курс покупки – повысился на 33,40 коп., до 24,8103грн./долл.



Также НБУ в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долл. и продал 307,2 млн долл. А средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 6 марта, снизился на 11 коп., до 3,26 грн. за 10 руб.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



