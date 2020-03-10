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Товарооборот агропродукции Украины и ЕС превысил 10 млрд долл.

10.03.20 13:10 , АгроПортал
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Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом в 2019 г. почти на 18% превысила рекордный показатель 2018 г. и впервые достигла отметки в 10,6 млрд долл. Положительное сальдо составило 4,3 млрд долл.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, говорится в сообщении учреждения.

Главными европейскими партнерами для Украины остались Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия и Франция, а также Бельгия, которая в течение последних двух лет прочно закрепилась в этом списке.

Согласно сообщению эти страны создают более 78% суммарного отечественного торгового оборота агропродовольством с Европейским Союзом.

"В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран — членов ЕС на сумму более 3,1 млрд долл. Это на 16,3% больше, чем 2018 г.", — отметил Н.Пугачев.

Он также рассказал, что в импорте сельскохозяйственной продукции в Украину из ЕС пока отсутствует такая же устойчивая структура, как в экспорте. При этом выделяются несколько групп товаров.

В 2019 г. Украина больше всего — 343 млн долл. — потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных. Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 314 млн долл.

В сообщении отмечается, что поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2018 г. более чем на 60% — до 279  млн долл.

По словам Н.Пугачева, остатков и отходов, продуктов для кормления животных Украина закупила на 190 млн долл.

В группе продуктов "какао-бобы, шоколад" импортировался в основном шоколад. На эту продукцию в 2019 г. было потрачено 184 млн долл.

Объемы поставок на украинский рынок мясной продукции составили 147 млн долл. Семена масличных закупили на 140 млн долл.

"Суммарно эти группы продуктов заняли около 51% в стоимостных объемах импорта продовольствия из Евросоюза", — резюмировал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

МинПром


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